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Общество20 августа 2021 11:51

160 млн рублей выделят на закупку лекарств от COVID-19 в Ростовской области

Препараты приобретут для пациентов на амбулаторном лечении
Ангелина СКИБА
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Сейчас запаса препаратов хватает на ближайшие две недели. Фото: сайт правительства РО

Сейчас запаса препаратов хватает на ближайшие две недели. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить более 160 млн рублей налекарства от СOVID-19. Препараты должны закупить пациентам, которые лечатся в амбулаторных условиях. Об этом сегодня, 20 августа, сообщает сайт донского правительства.

- Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить возможные перебои с закупкой лекарств, в том числе и для людей на амбулаторном лечении. На это направим деньги из областного бюджета, - сказал Василий Голубев.

Такое заявление глава региона сделал после отчета министра здравоохранения Юрия Кобзева. Чиновник сообщил, что запаса препаратов хватит на ближайшие две недели.

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