Губернатор поручил закупить медикаменты для лечения COVID-19

Губернатор поручил закупить лекарства от ковида Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил подготовить необходимые документы для закупки лекарств для лечения коронавируса. Об этом глава региона заявил на заседании штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Министр здравоохранения Юрий Кобзев заверил, что имеющегося на данный момент запаса хватит на ближайшие две недели. И он считается достаточный. Но губернатор с таким заявлением не согласился и именно поэтому и дал поручение провести дозакупку. Медикаменты будут закуплены в том числе и для лечения амбулаторных больных.

- Ни при каких обстоятельствах нельзя допустить возможные перебои с закупкой лекарств, в том числе и для людей на амбулаторном лечении. На лечение больных COVID-19 направим дополнительные средства из областного бюджета. Подготовьте соответствующие документы до обеда завтрашнего дня, - поставил задачу Василий Голубев.

Губернатор также дал поручение своему заместителю Игорю Сорокину держать на особом контроле поставки медицинского кислорода в больницы региона и всегда иметь его достаточный запас.

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Всего в регионе сейчас работают 30 моноинфекционных госпиталя.