Стало известно, где больше всего заболевших COVID-19 в Ростовской области

В больницах сейчас находятся 4143 инфицированных пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

Ростов оказался в лидерах в донском регионе по количеству случаев COVID-19 за сутки. Только за прошедшие 24 часа в донской столице выявили 200 новых заболевших. Эту информацию сегодня, 29 августа, опубликовали на сайте областного правительства.

Всего же по региону к сегодняшнему утру подтвердили 485 случаев заболевания коронавирусом. После Ростова с двумя сотнями случаев идет Волгодонский район, но там всего 11 заболевших. В Тацинском районе - 10, в городе Гуково, Азовском, Неклиновском, Семикаракорском районах и в Таганроге - по 9. Меньше всего положительных тестов - по 1 - в Каменском и Родионово-Несветайском районах.

Всего с начала пандемии на Дону зарегистрировали 123448 случаев COVID-19. За этот же период выздоровели 106746 человек. При этом в больницах сейчас находятся 4143 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 333.

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