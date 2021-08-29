В Ростовской области за сутки COVID-19 заболели 485 человек

Лечение в стационарах получают 4143 пациента Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за прошедшие сутки подтвердили 485 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2938. Об этом сегодня, 29 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 200. На втором месте находится Волгодонский район, там 11 заболевших, в Тацинском районе - 10, в городе Гуково, Азовском, Неклиновском, Семикаракорском районах и в Таганроге - по 9.

По 8 случаев - в Аксайском, Багаевском районах, Егорлыкском, Сальском районах и в Батайске, по 7 - в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Зерноградском, Зимовниковском, Красносулинском, Миллеровском, Мясниковском районах, а также в Новочеркасске и Шахтах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - за сутки - в Каменском и Родионово-Несветайском районах.

Среди новых заболевших 35,5% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% - от 46 до 65 лет, 12,2% - от 66 до 79 лет, 4,5% - старше 80 лет, 16,5% - дети.

Лечение в стационарах получают 4143 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 333.

Кроме того, зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 20 женщин 52, 58, 61, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 93 лет, а также 8 мужчин 54, 62, 74, 75, 81 и 90 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стал 5931 человек. Выздоровели с начала пандемии 106746 человек, в том числе за последние сутки - 302.

Ранее стало известно, что в донской столице сформировали выездные прививочные бригады. Они посещают людей, которые не могут самостоятельно добраться к пунктам вакцинации.

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