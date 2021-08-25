Выезжают на дом: в Ростове сформировали 46 мобильных прививочных бригад

Выездные бригады сейчас есть в каждой поликлинике Ростова. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове сформировали 46 выездных прививочных бригад. Эти группы создали для людей с инвалидностью или другими ограничениями, которым трудно самостоятельно добираться к пунктам вакцинации, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Медицинский персонал выезжает к пациентам домой. Для этого им необходимо оставить заявку по телефону в поликлинике, к которой они прикреплены. При себе врачи имеют всё необходимое, - написал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, такие мобильные бригады сейчас есть в каждой поликлинике. Специалисты выезжают не только на дом к ростовчанам, но и делают прививки на предприятиях.

Ранее стало известно, что из-за увеличения числа заболевших в городе развернут новый ковидный госпиталь. Он будет работать на базе больницы №4.

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