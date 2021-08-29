Еще 28 человек умерли от коронавируса в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 4143 пациента Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает сайт донского правительства.

- Речь идет о 20 женщинах в возрасте от 52 до 93 лет, а также о 8 мужчинах от 54 до 90 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

Всего жертвами коронавируса в области стал 5931 человек. Лечение в стационарах получают 4143 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 333. За сутки подтвердили еще 485 новых случаев заболевания COVID-19.

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