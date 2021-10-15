Коронавирус в Ростове-на-Дону 15 октября 2021: 552 дончанина за сутки подхватили опасный вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 552 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 15 октября 2021 - заразились еще 190 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 552 человек. Общее число зараженных составило 145 932.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 33,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31,7% – от 46 до 65 лет; 10,7% – от 66 до 79 лет; 4% – старше 80 лет; 19,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 771 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 54 человека.

За сутки выздоровели 303 зараженных. За все время от ковида вылечились 124 727 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 32 инфицированных. Это 22 женщины в возрасте от 44 до 89 лет и десять мужчин в возрасте от 47 до 80 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 209 человек.

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