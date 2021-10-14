Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 октября 2021: 541 заболевший зарегистрирован в регионе

В Ростовской области коронаврусом заразился еще 541 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 14 октября 2021 - заразились еще 187 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 541 человека. Общее число зараженных составило 145 380.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,9% – от 46 до 65 лет; 11,8% – от 66 до 79 лет; 5% – старше 80 лет; 20,5% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 638 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 57 человек.

За сутки выздоровели 309 зараженных. За все время от ковида вылечились 124 424 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 26 инфицированных. Это 13 женщин в возрасте от 54 до 92 лет и 13 мужчин в возрасте от 47 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 177 человек.

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