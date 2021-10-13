Коронавирус в Ростове-на-Дону 13 октября 2021: вирус унес жизни еще 30 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 534 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 13 октября 2021 - заразились еще 177 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 534 человек. Общее число зараженных составило 144 839.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,8% – от 46 до 65 лет; 13,3% – от 66 до 79 лет; 2,8% – старше 80 лет; 20% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 612 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 53 человека.

За сутки выздоровели 367 зараженных. За все время от ковида вылечились 124 115 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 30 инфицированных. Это 20 женщин в возрасте от 44 до 91 года и десять мужчин в возрасте от 64 до 89 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 151 человек.

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