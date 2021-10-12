Коронавирус в Ростове-на-Дону 12 октября 2021: еще 27 дончан скончались от опасной инфекции

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 540 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 12 октября 2021 - заразились еще 175 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 540 человек. Общее число зараженных составило 144 305.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 25,7% – от 46 до 65 лет; 13% – от 66 до 79 лет; 6,5% – старше 80 лет; 20,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 595 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 48 человека.

За сутки выздоровели 358 зараженных. За все время от ковида вылечились 123 748 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 58 до 85 лет и девять мужчин в возрасте от 51 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 121 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 октября 2021: в области опасным вирусом заразились еще 529 человек.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 11 октября 2021 года.