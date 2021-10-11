Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 октября 2021: в области опасным вирусом заразились еще 529 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 529 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в Ростове-на-Дону 11 октября 2021 - заразились еще 169 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 529 человек. Общее число зараженных составило 143 765.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,4% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,8% – от 46 до 65 лет; 11,7% – от 66 до 79 лет; 4,9% – старше 80 лет; 21,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 548 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 53 человека.

За сутки выздоровели 350 зараженных. За все время от ковида вылечились 123 390 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 27 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 51 до 90 лет и девять мужчин в возрасте от 61 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 094 человек.

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