Коронавирус в Ростове-на-Дону 10 октября 2021: еще 524 случая заражения подтвердили в регионе

В Ростовской области кронавирусом заразились еще 524 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 10 октября 2021 - заразились еще 185 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 524 человек. Общее число зараженных составило 143 236.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 30,1% – от 46 до 65 лет; 10,9% – от 66 до 79 лет; 3,1% – старше 80 лет; 23,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 468 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 53 человека.

За сутки выздоровели 353 зараженных. За все время от ковида вылечились 123 040 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 26 инфицированных. Это 15 женщин в возрасте от 51 до 81 года и 11 мужчин в возрасте от 51 до 84 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 067 человек.

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