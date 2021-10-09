Коронавирус в Ростове-на-Дону 9 октября 2021: еще 523 человека подхватили опасный вирус за сутки

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 523 человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 9 октября 2021 - заразились еще 190 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 523 человек. Общее число зараженных составило 142 712.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,8% – от 46 до 65 лет; 14,3% – от 66 до 79 лет; 5% – старше 80 лет; 21% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 370 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 59 человек.

За сутки выздоровели 367 зараженных. За все время от ковида вылечились 122 687 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 15 инфицированных. Это девять женщин в возрасте от 61 до 90 лет и шесть мужчин в возрасте от 39 до 90 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 041 человек.

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