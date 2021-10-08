Коронавирус в Ростове-на-Дону 8 октября 2021: подтверждено 515 случаев заражения

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 515 человек Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Коронавирус в Ростове-на-Дону 8 октября 2021 - заразились еще 176 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 515 человек. Общее число зараженных составило 142 189.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 33,8% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,4% – от 46 до 65 лет; 13,2% – от 66 до 79 лет; 3,9% – старше 80 лет; 22,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 293 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 64 человека.

За сутки выздоровели 356 зараженных. За все время от ковида вылечились 122 320 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 35 инфицированных. Это 25 женщин в возрасте от 48 до 89 лет и десять мужчин в возрасте от 44 до 80 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 026 человек.

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