Коронавирус в Ростове-на-Дону 6 октября 2021: 510 местных жителей подхватили опасный вирус

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 510 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 6 октября 2021 - заразились еще 186 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 510 человек. Общее число зараженных составило 141 160.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,1% – от 46 до 65 лет; 13,1% – от 66 до 79 лет; 2,9% – старше 80 лет; 26,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 341 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 48 человек.

За сутки выздоровели 347 зараженных. За все время от ковида вылечились 121 621 житель Дона.

Подтвердилась смерть 34 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 25 до 93 лет и 16 мужчин в возрасте от 42 до 88 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 957 человек.

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