Коронавирус в Ростове-на-Дону 5 октября 2021: 517 дончан за сутки заразились ковидом

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 517 человек Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Коронавирус в Ростове-на-Дону 5 октября 2021 - заразились еще 189 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 517 человек. Общее число зараженных составило 140 650.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,7% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,2% – от 46 до 65 лет; 11,8% – от 66 до 79 лет; 5% – старше 80 лет; 22,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 399 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 47 человек.

За сутки выздоровели 353 зараженных. За все время от ковида вылечились 121 274 зараженных.

Подтвердилась смерть 32 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 51 до 91 лет и 15 мужчин в возрасте от 58 до 76 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 6 923 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 4 октября 2021: подтверждены еще 509 случаев заражения.

Последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону 4 октября 2021 года.