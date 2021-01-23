В донской столице от коронавируса скончался хирург-онколог

В Ростове скончался хирург-онколог. Фото: соцсети - аккаунт коллеги врача

В донской столице от новой коронавирусной инфекции скончался местный хирург-онколог.

Медик внезапно заразился опасным вирусом. Течение болезни было нелегким и врач Игорь Гончаров скончался на 63-м году жизни. О смерти врача-онколога сообщили в соцсетях ег коллеги по службе.

- Ковид забрал жизнь еще одного врача, - пишет Людмила Шеховцова.

Игорь Гончаров являлся кандидатом медицинских наук. Он принимал своих пациентов по трём направлениям - хирург, онколог, маммолог. По данным из открытых источников, он работал в НИИАПе и частном медицинском центре.

Напомним, что это уже не первый случай гибели медиков от новой коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что хотя врачей и начали вакцинировать в январе массово, прививки еще не начали действовать, требуется больше месяца для выработки иммунитета.

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