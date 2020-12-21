Скончался врач ростовского института акушерства и педиатрии

Валерий Логачев умер на 65 году жизни. Фото: rostgmu.ru/.

Скончался врач ростовского Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии Валерий Логачев. Об этом сообщили в Ростовском медуниверситете.

Валерий Логачев скончался 20 декабря. Ему было 64 года.

— Коллектив Ростовского медицинского университета и НИИ акушерства и педиатрии скорбит. Мы лишились не просто врача, а умного доброго, отзывчивого, порядочного человека, — говорится в сообщении.

Валерий Логачев проработал в институте акушерства и педиатрии более 40 лет. В РостГМУ рассказали, что он стоял у истоков развития ультразвуковой диагностики в НИИАП. Он был одним из первых, кто внедрял этот метод в акушерско-гинекологическую практику.

Ранее стало известно, что скончался заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии Ростовского медицинского университета Владимир Михайлович Женило. Он был заслуженным врачом России, являлся председателем ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов».

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