Когда ждать снижение заболеваемости из-за коронавируса в Ростовской области

Каждые сутки увеличивается число зараженных Covid-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего. Каждые сутки увеличивается число зараженных Covid-19. Ко всему этому на пороге - сезон гриппа и ОРВИ.

Как не спутать грипп с коронавирусом? Почему растет число заболевших и скоро ли пойдет на спад? Об этом и многом другом мы выяснили у замглавврача по медицинской части медцентра «Семья» Николая Воликова.

«КОРОНАВИРУС ВЫЗЫВАЕТ ИНФАРКТ»

- Чем коронавирус отличается от обычного гриппа. Как их отличить друг от друга?

- На начальном этапе отличить респираторную инфекцию от коронавируса бывает сложно. В этом случае нам помогает ПЦР-тестирование или тестирование на антиген. Тут нужна только лабораторная диагностика, потому что специфических признаков нет.

Грипп, все-таки, про легкие и дыхательную систему, а коронавирус связан не только с легкими, но и с поражением сердечно-сосудистой и нервной системами, а также со свертывающей системой крови. Поэтому еще в прошлом году в систему лечения входили кроверазжижающие препараты.

- Почему нельзя пустить на самотек ситуацию с коронавирусной инфекцией?

- Процент заражения одного человека от другого у коронавируса достаточно большой по сравнению гриппом. И процент смертности сейчас при новой волне гораздо выше. И та избыточная смертность, о которой все говорят, и есть последствие коронавируса.

Болезнь приводит не только к нарушению дыхательной системы, но также является причиной инфарктов и тромбозов. Вот поэтому на самотек бросать нельзя.

«ВИРУС ЛЮБИТ ТЕПЛУЮ И СЫРУЮ ПОГОДУ»

- Сейчас идет «четвертая волна» коронавируса. Есть ли прогнозы у специалистов, когда она пойдет на спад? И будут ли потом следующие периоды роста заболеваемости?

- Прогнозировать сложно. Сейчас мы вышли на плато, поэтому будет постепенное снижение заболеваемости.

Надо сказать, что рост заболеваемости связан сейчас и с благоприятными погодными условиями. Вирус любит, когда не очень жарко и холодно, а также когда влажно. Как раз осенний период для этого в самый раз. А вот зимой и летом вирус не такой активный, так как он не любит морозы и жару.

- Нужно ли соблюдать меры безопасности привитым гражданам?

- Обязательно нужно. Меры регламентируются постановлением правительства Ростовской области. Их никто не отменял. И там нет поправки о том, вакцинирован человек или нет. Да и сам производитель вакцины заявляет, что она работает в 91% случаев. А остальной процент привитых, к сожалению, оказывается невосприимчив к вакцинации. Относитесь ли вы к этой категории или нет, вы не знаете. Поэтому соблюдение масочного режима, дистанции и обработка рук антисептиком актуальна для всех.

ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ, БЕРЕМЕННЫХ И ДИАБЕТИКОВ

- Если мы заговорили о прививках, повышается ли риск заболеть гриппом, ОРВИ или коронавирусом в период между введением первого и второго компонента вакцины?

- Любая вакцина, так или иначе, влияет на иммунитет и немного его снижает. Поэтому вероятность заболеть после вакцинации есть. Следовательно, необходимо соблюдать все меры предосторожности, и постараться не бывать в общественных местах.

- А чем лучше привиться аллергику или человеку с диабетом?

- У всех вакцин одинаковый набор противопоказаний, поэтому выбор делать надо самостоятельно. Если есть вероятность анафилактического шока, то нужно быть осторожными. В таком случае только на свой страх и риск. А если речь о сезонной аллергии, то вакцину можно ставить в период ремиссии.

- Насколько безопасно делать прививку пожилым людям?

- Исходя из моего опыта, к счастью, возрастные пациенты переносили вакцинацию даже легче, чем молодые. Если у молодых была реакция в виде покраснения в месте прививки и температура, то у старшего поколения такого не было.

- А что с прививками у беременных?

- В первых инструкциям к вакцинам беременность была одним из абсолютных противопоказаний. Но путем дальнейших исследований было выявлено, что никаких отрицательных воздействий на плод нет. Поэтому разрешили проведение вакцинации у беременных. Но здесь выбор только за женщиной.

ВЫБОР ВАКЦИНЫ

- Нужно ли ревакцинироваться привитому человеку, который перенес заболевание?

- По рекомендации ВОЗ через полгода после перенесенного заболевания нужно ревакцинироваться. Несмотря на то, что человек переболел привитым или нет, сроки нужно выдержать. Через полгода необходимо проверить антитела, если их нет, то ревакцинироваться.

- Обязательно ли ревакцинироваться той же вакциной, что и в первый раз?

- Нет. Например, если человек привился «Спутником V», то ревакцинироваться можно «Спутником Лайт», который разрабатывался как сезонная вакцина.

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