«Сметают все, даже лекарства за 5 тысяч»: Что происходит в ростовских аптеках, рассказал фармацевт

Фармацевт сама шокирована ростом цен на лекарства: но куда деваться - люди все равно берут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в Ростовской области стал причиной ограничений, цель которых – не допустить ее распространения. Так, работа детских центров приостановлена, вход во многие общественные места - только по QR-кодам или ПЦР тестам, обязательная самоизоляция после поездок по стране и миру. Студенты и школьники медленно, но верно мигрируют из университетов на дистант.

А горожане устраивают самый настоящий штурм аптек. Фармацевты не успевают отходить от прилавка: сгребают почти все, начиная от антисептиков и масок, заканчивая витаминами, антибиотиками, и, конечно же, противовирусными препаратами.

О аптечных буднях в условиях пандемии рассказала «КП – Ростов-на-Дону» ростовский фармацевт. Девушка поделилась, что сегодняшняя ситуация в аптеках напоминает первый локдаун.

ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ НА КОВИД СПРОСОМ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ

- За все время короновируса в нашу аптеку поступило всего два экспресс-теста на ковид. Это было еще в самом начале пандемии. Одна такая пластмассовая коробочка с полоской для крови стоила порядка 1000-1200 рублей. Первый экземпляр ушел почти сразу, а вот второй даже пришлось списать по сроку годности.

Мне кажется, что это все из-за слишком высокой цены и недоверия к результату. Ведь такие экспресс-тесты по крови могут показывать ложноположительный результат, особенно, если после перенесенной болезни остались антитела. Лучше сдать обычные мазки в больнице - это более надежный способ. К слову, ПЦР тест в клинике обойдется немногим дороже - примерно в 1500-1700 рублей.

Девушка отмечает, что сейчас люди стали больше тратить на свое здоровье. Болеть им не понравилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СМЕТАЮТ ЗА СЕКУНДЫ»

- В отличии от экспресс-тестов противовирусные препараты берут очень часто. Причем сгребают почти все - и дорогие, и менее дорогие. Третьего не дано - дешевых противовирусных просто не осталось. Люди готовы потратить на них последние деньги, только чтобы успокоить себя мыслью, что мерзкий зеленый микроб с картинок точно обойдет стороной. Но реальное воздействие противовирусных на организм - предмет споров уже долгие годы. Я отношусь к людям, которые считают, что это не больше, чем эффект плацебо, но перечить покупателям не имею право, поэтому продаю все.

Как-то пришел покупатель и попросил противовирусное за несколько тысяч рублей. Я тогда даже не знала, что в нашем арсенале есть что-то настолько дорогостоящее. Когда подошла к кассе, пробила и увидела цифры, в голове сразу пролетела мысль: «Боже, вот как сейчас ему сказать, что сумма-то пять тысяч рублей! Он же сейчас от злости всю аптеку подожжет». Но на мое удивление, товарищ спокойно произнес: «Да, я знаю, что он дорогой. Пробивайте!».

«НАРОД СЛИШКОМ СИЛЬНО ДОВЕРЯЕТ АПТЕКАРЯМ»

- Мне жалко людей, которые тратят такие деньги в пустоту, но переубеждать их никогда насильно не буду. И, вообще, по нашим правилам даже советовать что-то по просьбе покупателя мы, вроде как, и не имеем право. Но в реальной жизни многие приходят в аптеку как раз перед тем, как обратиться к врачу. Часто говорят: мол, фармацевты лучше врачей - они-то имеют дело с лекарствами, а значит - и посоветуют, и расскажут, и покажут. Но мне такой подход совсем не нравится.

Народ слишком сильно доверяет аптекарям, рассчитывая на то, что фармацевты подберут препарат и действенный, и дешевый одновременно. Конечно, некоторые так и делают, но некоторым просто нужно выполнить план по продажам, от которого частенько зависит зарплата. Такие товарищи будут уверять вас, что лекарство потрясающее, только чтобы закрыть нужные галочки в своем списке.

К счастью, у нашей аптеки нет никаких «обязательных продаж», поэтому я стараюсь советовать относительно бюджетные средства, чтобы человек смог себе их позволить. Ведь повышение цен очень сильно отразилось на финансовом положении людей. При этом спрос продолжает расти. Особенно сейчас.

Из противовирусных на аптечных полках остались только среднего ценового сегмента и дорогие. Дешевых уже не бывает Фото: Альберт ДЗЕНЬ

КОРОНАВИРУСНЫЙ ЧЕК

- У нас даже появился термин «коронавирусный чек». Туда входит группа препаратов, которые чаще всего выписывают в период пандемии. Самые популярные товары такого чека, прежде всего, противовирусные. Самый дешевый вариант в нашей аптеке обойдется покупателю в 400 рублей, средний сегмент 800-1000 рублей, а самый дорогой - от 3000 до 5000.

К слову, препараты с кусачим ценником берут ничуть не меньше, чем «дешевые».

К этой сумме плюсуем витамины. Чаще всего берут С, который сейчас в среднем стоит от 200 рублей за самый дешевый и 1700 рублей за премиальный вариант высокого качества.

Похожая ситуация с витамином D, который стал мастхевом ковидного лечения. Его стоимость немного ниже. От 300 до 900 рублей за упаковку. В отличие от противовирусных, витамины, по моему мнению, действительно помогают. Они обладают иммуноукрепляющим эффектом, поэтому принимать их нужно не только во время болезни, но и на протяжении следующего месяца.

Также в этот набор входит группа иммуностимулирующих средств. Они бывают двух видов: инъекционные и в таблетках. Такие препараты в комплексе с цинком хорошо помогают организму справиться с болезнью и ее последствиями.

Стоят, как правило, от 400 до 1300 рублей. Помимо этого в корзину добавляют разного рода антибиотики, они назначаются только с учетом особенностей организма. Стоят в зависимости от дозировки.

Также в наш чек входят различные отхаркивающие микстуры от 50 рублей за самый недорогой вариант и до 600 рублей за импортный. Некоторые берут таблетки от кашля - их можно приобрести от 20 до 400 рублей за упаковку. Итого: в 3000 рублей выйдет самый минимальный чек, и около 9000-10000 - максимальный.

ОБМЕНЯТЬ ИЛИ СДАТЬ ТОВАР В АПТЕКУ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО

- Иногда человек затаривается и уходит, а иногда возвращается и учиняет самый настоящий скандал. А все из-за того, что некоторые хотят обменять или вернуть товар обратно.

Но, к сожалению, с препаратами надлежащего качества такой фокус не пройдет. Дело усложнилось и тем, что на все лекарства постепенно вводят маркировку. Это специальный QR-код, который наносится на каждую упаковку индивидуально, на сленге коллег это называется «честный знак». Он гарантирует то, что препарат не подделан, а каждая пачка с такой пометкой отслеживается от момента производства до момента продажи в аптеке.

Из-за это мы не можем принять лекарство обратно и внести базу, даже если вы обнаружили, что купили неправильную дозировку, но товар не вскрывали.

Фармацевт рассказала, что в ее аптеке нет плана продаж определенных наименований, поэтому помогает клиентам найти лекарства подешевле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«КРИКИ, ПРОКЛЯТЬЯ И УГРОЗЫ»

Недавно приходит девочка лет 16. И говорит: мол, дайте мне определенный препарат от вздутий в желудке. И называет конкретную марку. А он бывает двух видов, в каплях для детей, и в капсулах для взрослых. Но я заработалась и не уточнила, какой именно вариант нужен. Посмотрела на нее и думаю, ну, вроде, взрослый человек стоит, раз она не уточнила, на автомате отдаю в капсулах.

Спустя час забегает девочка, видимо, под влиянием маминых нагоняев. В ту же секунд нервно кидает упаковку на кассу, и говорит: «Верните, мне нужен детский». Пытаюсь объяснить, что возврат и обмен невозможен. Спрашиваю у нее, мол: почему не уточнили? Хотя на самом деле, вопрос двоякий: кто виноват, фармацевт, что он не уточнил, или человек, который не сказал конкретно.

В случае с девочкой попыталась корректно объяснить, что менять не смогу. Препарат стоит около 400 рублей, и покрывать такие чеки постоянно никакой зарплаты не хватит. Понимая, что ситуация не меняется, девочка начинает звонить маме, а затем передает телефон мне. Первое, что слышу, это крики, проклятья, угрозы и килограммы отборного русского мата, а закончилось все фразой: «Если не вернешь, я к тебе приду и такое устрою!»

Понимая настроение беспокойной мамаши, передаю телефон обратно, и говорю, что меня просто не слышат, и дальше я разговаривать просто не намерена. Девочка фыркнула и больше не возвращалась. И, если тогда я понимала, что не виновата, то иногда за реальные ошибки приходится платить из своего кармана.

Если ошибка случилась по моей вине, то возвращаю, по-другому совесть не позволяет. И вообще, агрессия никогда не являлась действенным методом решения конфликтов. Мне кажется, если бы эта мама меня адекватно попросила, или спокойно сказала: мол, вот, такая ситуация, извините дочку, я послала, а она купила не то. В таком случае мое сердечко бы дрогнуло, и я бы поменяла препарат. Но когда доходит до угроз и оскорблений, тут уж нет - до свидания!

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Зачастую при первых симптомах болезни человек как можно скорее бежит в аптеку. Доверяя мнению фармацевта, он скупает «все самое необходимое», только бы не идти к врачу. Антивирусные, антибиотики, таблетки от кашля, маски, антисептики – все это и многое другое уходит с аптечных полок за считанные дни. Кто-то готов выложить кругленькую сумму за импортные препараты, а кто-то доверяет лишь российским аналогам по привлекательной цене (подробности)