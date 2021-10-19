В ЮФУ на дистанционку перевели два подразделения Фото: Попова Екатерина

Решение перевести студентов на удаленку было принято из-за напряженной ситуации с коронавирусом. Известно, что дистанционный формат коснулся только двух направлений: физического факультета и Института математики, механики и компьютерных наук имени Воровича.

- При увеличении числа заболевших, руководители структурных подразделений имеют право переводить студентов на дистанционную форму обучения. На сегодняшний день в университете на дистанционное обучение переведены студенты физического факультета ЮФУ и Институт математики, механики и компьютерных наук имени Воровича, - уточнили в пресс-службе университета.

Занятия для студентов этих направлений временно будут проходить с использованием различных интернет-платформ.

Также известно, что с 25 по 30 октября в вузе будет проходить Неделя академической мобильности. Она будет реализована в смешанном формате, где большая часть занятий для всех подразделений университета будет проходить в онлайн-режиме.

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