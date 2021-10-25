Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 октября 2021: количество зараженных выросло на 600 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 600 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 25 октября 2021 - заразились еще 210 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 600 человек. Общее число зараженных составило 151 776.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 32,5% – в возрасте от 18 до 45 лет; 31% – от 46 до 65 лет; 13,3% – от 66 до 79 лет; 5,3% – старше 80 лет; 17,9% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 926 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 47 человек.

За сутки выздоровели 490 зараженных. За все время от ковида вылечились 127 927 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 35 инфицированных. Это 23 женщин в возрасте от 57 до 92 лет и 12 мужчин в возрасте от 50 до 85 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 522 человека.

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