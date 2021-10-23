Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 октября 2021: в регионе вирус подхватили еще 592 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 592 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 23 октября 2021 - заразились еще 206 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 592 человек. Общее число зараженных составило 150 578.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 33,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,6% – от 46 до 65 лет; 13,8% – от 66 до 79 лет; 2,4% – старше 80 лет; 20,3% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 872 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 52 человека.

За сутки выздоровели 387 зараженных. За все время от ковида вылечились 126 989 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 36 инфицированных. Это 18 женщин в возрасте от 55 до 96 лет и 18 мужчин в возрасте от 42 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 453 человека.

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