Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 октября 2021: количество зараженных выросло на 583 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 583 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 22 октября 2021 - заразились еще 203 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 583 человек. Общее число зараженных составило 149 986.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 37,6% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28,1% – от 46 до 65 лет; 11,7% – от 66 до 79 лет; 4,4% – старше 80 лет; 18,2% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 884 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 61 человек.

За сутки выздоровели 385 зараженных. За все время от ковида вылечились 126 602 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 29 инфицированных. Это 17 женщин в возрасте от 33 до 86 лет и 12 мужчин в возрасте от 49 до 87 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 417 человек.

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