Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 октября 2021: выздороветь удалось 386 пациентам

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 582 человека Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 21 октября 2021 - заразились еще 205 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 582 человек. Общее число зараженных составило 149 403.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 38,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,3% – от 46 до 65 лет; 13,9% – от 66 до 79 лет; 2,9% – старше 80 лет; 18,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 885 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 52 человека.

За сутки выздоровели 386 зараженных. За все время от ковида вылечились 126 217 житель Дона.

Подтвердилась смерть 30 инфицированных. Это 12 женщин в возрасте от 66 до 87 лет и 18 мужчин в возрасте от 17 до 92 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 388 человек.

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