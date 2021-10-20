Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 октября 2021: опасный вирус подтвердился еще у 587 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 587 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 20 октября 2021 - заразились еще 205 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 587 человек. Общее число зараженных составило 148 821.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,9% – в возрасте от 18 до 45 лет; 26,8% – от 46 до 65 лет; 12,3% – от 66 до 79 лет; 6,3% – старше 80 лет; 18,7% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 917 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 46 человек.

За сутки выздоровели 208 зараженных. За все время от ковида вылечились 125 831 житель Дона.

Подтвердилась смерть 29 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 56 до 87 лет и 13 мужчин в возрасте от 28 до 77 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 358 человек.

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