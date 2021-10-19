Коронавирус в Ростове-на-Дону 19 октября 2021: количество зараженных возросло на 586 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 586 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 19 октября 2021 - заразились еще 203 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 586 человек. Общее число зараженных составило 148 234.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 39,3% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,6% – от 46 до 65 лет; 12,1% – от 66 до 79 лет; 2,9% – старше 80 лет; 18,1% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 913 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находится 51 человек.

За сутки выздоровели 207 зараженных. За все время от ковида вылечились 125 623 жителя Дона.

Подтвердилась смерть 26 инфицированных. Это 16 женщин в возрасте от 59 до 90 лет и десять мужчин в возрасте от 48 до 91 года. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 329 человек.

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