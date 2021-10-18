Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 октября 2021: опасный вирус за сутки унес жизни 30 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 579 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 18 октября 2021 - заразился еще 201 житель. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 579 человек. Общее число зараженных составило 147 648.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 28% – от 46 до 65 лет; 13,8% – от 66 до 79 лет; 3,1% – старше 80 лет; 20% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходят 4 834 пациента. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 49 человек.

За сутки выздоровел 201 зараженный. За все время от ковида вылечились 125 416 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 30 инфицированных. Это 20 женщины в возрасте от 51 до 90 лет и десять мужчин в возрасте от 39 до 87 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 303 человека.

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