Коронавирус в Ростове-на-Дону 17 октября 2021: в регионе опасный вирус подтвердился у 570 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 570 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Ростове-на-Дону 17 октября 2021 - заразились еще 195 жителей. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 570 человек. Общее число зараженных составило 147 069.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 35,1% – в возрасте от 18 до 45 лет; 27,7% – от 46 до 65 лет; 11,9% – от 66 до 79 лет; 4,9% – старше 80 лет; 20,4% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 850 пациентов. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 49 человек.

За сутки выздоровели 203 зараженных. За все время от ковида вылечились 125 215 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 33 инфицированных. Это 24 женщины в возрасте от 23 до 98 лет и девять мужчин в возрасте от 61 до 86 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 273 человека.

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