Коронавирус в Ростове-на-Дону 16 октября 2021: коронаирусом заразились еще 567 дончан

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 567 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Ростове-на-Дону 16 октября 2021 - заразились еще 194 жителя. Всего по Ростовской области ковид подтвердился у 567 человек. Общее число зараженных составило 146 499.

Новые случаи выявили в 55 городах и районах области. Среди заболевших 34,2% – в возрасте от 18 до 45 лет; 29,6% – от 46 до 65 лет; 12,5% – от 66 до 79 лет; 3,9% – старше 80 лет; 19,8% – дети.

В ковидных госпиталях лечение проходит 4 814 пациент. В тяжелом состоянии, на инвазивных ИВЛ, находятся 43 человека.

За сутки выздоровели 285 зараженных. За все время от ковида вылечились 125 012 жителей Дона.

Подтвердилась смерть 31 инфицированного. Это 24 женщины в возрасте от 51 до 90 лет и семь мужчин в возрасте от 41 до 83 лет. У всех пациентов были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 7 240 человек.

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