Ростовчане приняли режим нерабочих дней за приглашение к загулу: спрос на курорты вырос в разы

Даже несмотря на относительно холодную погоду, ростовчане полетят в ноябре отдыхать в Сочи и в Крым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону, как и во всей стране, из-за пугающей динамики распространения коронавируса продлили ноябрьские праздники. Так, отдыхать будем с 30 октября по 7 ноября. А еще на Дону с 20 и 30 октября действуют новые ограничения. К примеру, сейчас все, кто уезжает из области или отсутствует более 72 часов, должны будут по приезду сдать ПЦР-тест. При этом до получения результата придется соблюдать режим самоизоляции. Приостановлена работа детских игровых площадок и комнат, детских развлекательных центров. Взрослым старше 18 лет нужно будет предъявлять медицинские документы при посещении летних площадок и веранд в кафе и ресторанах, а также театров и кинотеатров, музеев, домов культуры, санаториев, СПА-салонов, бассейнов, аквапарков, цирков.

Понятно, что все эти меры предприняли для того, чтобы снизить заболеваемость. Однако ростовчане восприняли неожиданные «каникулы» в ноябре как приглашение к загулу.

К «КАНИКУЛАМ» ОТНЕСЛИСЬ С БОЛЬШИМ ЭНТУЗИАЗМОМ

Как рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, дончане отнеслись к удлиненным выходным с большим энтузиазмом. Обрадовались этой новости отельеры и авиаперевозчики.

- Как только вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о намерении обратиться к президенту с предложением объявить выходные первого ноября, тут же отреагировали российские отельеры. Они повысили цены на 20-30 процентов, - говорит Алексан Мкртчян.

Для сравнения, если перед этим заявлением семья из трех человек за семидневный отдых по системе «все включено» в отеле Краснодарского края заплатила бы 60 тысяч рублей, то теперь поездка обойдется в 70, а то и 80 тысяч рублей.

Но еще больше выросли цены на авиаперелеты внутри страны.

- В некоторых случаях билеты подорожали на 50 процентов, - продолжает эксперт.

Так, если до Сочи из Ростова можно было долететь за четыре тысячи рублей, то сейчас стоимость билета доходит до семи тысяч рублей.

«ТУРИСТОВ ОТПРАВЛЯЕМ ПРЯМО ПАЧКАМИ»

Но даже высокие цены не смущают ростовчан, желающих отдохнуть. По словам Алексана Мкртчяна, спрос на туры внутри страны вырос на 25 процентов.

- Туристов из Ростова отправляем прямо пачками. Люли едут отдыхать в Москву, в Казань, в Санкт-Петербург, в Симферополь, в Калининград, - рассказал о туристических предпочтениях дончан специалист.

Однако топ жителей Ростова возглавляют неизменные Сочи, Крым и на третьем месте – Турция.

ОГОРЧИЛИСЬ ОДНИ ВРАЧИ

Однако медики, которые сегодня работают на износ, не разделяют радости ростовчан, предвкушающих интересное путешествие.

Так, заместитель главврача медицинского центра «Семья» Николай Воликов напомнил, что введение нерабочих дней может быть эффективной мерой по борьбе с ростом заболевших. Однако, подчеркнул он, результат зависит от сознательности людей.

— Эффект будет, если провести каникулы дома. Если же ездить в общественной транспорте и посещать общественные места, результата, конечно, не будет. Так что, все зависит от нас с вами, — прокомментировал медик.

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