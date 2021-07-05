Тест на коронавирус в Ростове-на-Дону: рассказываем, сколько стоит и как сдать бесплатно

Что лучше сдать - ПЦР-тест или тест на антитела? Фото: Алиса ТИТКО

Тест на коронавирус в Ростове-на-Дону летом придется сделать многим туристам. Рассказываем, какова цена ПЦР-теста на коронавирус и теста на антитела. Выяснили, в каком случае анализы на ковид можно сдать бесплатно в поликлинике.

ПЦР-ТЕСТ ИЛИ ТЕСТ НА АНТИТЕЛА?

Цена, как и механизм анализа, у этих тестов на коронавирус разные. ПЦР тест показывает, болеет ли человек прямо сейчас. Тест на антитела определяет, ответила ли на вирус иммунная система.

По словам заместителя главврача детской поликлиники № 4 Елены Захливной, в случае с ПЦР-тестом определяется рибонуклеиновая кислота или РНК — часть структуры коронавируса.

Для теста на коронавирус забор биоматериала проводится с помощью ватного зонда. Медик берет мазок со слизистых носа и глотки. Биоматериал помещают в пробирку и добавляют специальный раствор. Таким образом можно выделить частицы COVID-19.

Тест на антитела показывает, переболел ли человек и как давно. Так, иммуноглобулины М вырабатываются на 14-й день после заражения. Если тест на коронавирус показал только эти антитела — болезнь в самом разгаре. Постепенно антитела М снижаются, появляются G. Если у вас М и G – вы переболели около месяца назад, если только G – от месяца до полугода.

Сделать тест на коронавирус можно, сдав кровь из вены. При этом анализ может показать отсутствие антител, если болезнь протекает, но на начальной стадии.

СКОЛЬКО СТОИТ?

«КП - Ростов-на-Дону» проанализировала, сколько стоит тест ПЦР в восьми известных ростовских лабораториях. Сдать тест на коронавирус можно за сумму от 1400 до 1900 рублей. В некоторых случаях результаты анализов предлагают перевести на английский язык. Стоит услуга 500 рублей. Кроме того, за 4000 специалисты готовы выполнить процедуру у вас дома.

Тест на антитела к коронавирусу стоит от 900 до 2350 рублей. При этом в некоторых лабораториях уже начали определять иммунный ответ на прививку от ковида. Стоимость анализа — чуть более 1500 рублей.

КОМУ ПОЛОЖЕН БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?

Ростовчане могут сдать тест на коронавирус бесплатно — речь идет только о ПЦР. Ранее в администрации сообщили, в каких случаях анализы можно сдать по полису ОМС. ПЦР-тесты сделают следующим категориям граждан:

- пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»;

- жители старше 65 лет с симптомами респираторного заболевания;

- беременные на сроке 38 недель и более;

- врачи, которые могут заразиться ковидом на рабочем месте

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