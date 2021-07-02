В Ростовской области резко выросло число зараженных ковидом детей: рассказываем, как защитить ребенка

На 25-й неделе рост заболеваемости среди детей 15 - 17 лет составил 30,8%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области становится все больше детей, зараженных коронавирусом. По данным регионального Роспотребнадзора, число заболевших 15—17 лет выросло на 30,8%. Заместитель главного врача по лечебной части медицинского центра «Семья» Николай Воликов рассказал, с чем связана такая тенденция, и как защитить ребенка.

ПОЧЕМУ БОЛЬШЕ ЗАРАЖЕННЫХ

В Ростовской области уже давно регистрируются случаи заражения мутировавшими штаммами. Один из них — так называемый «индийский». По словам Николая Воликова, дети и молодежь больше подвержены заражению этим штаммом. Кроме того, болезнь проходит уже не бессимптомно, как раньше.

— Раньше родители могли узнать, что ребенок болел, уже постфактум, после его выздоровления. Сдали анализы — а они показали наличие антител к вирусу. Сейчас дети не болеют так тяжело, как взрослые, у них редко встречаются пневмонии. Но симптомы уже выражены, например, высокая температура или кашель, — поясняет Николай Воликов.

По его словам, этот факт тоже влияет на официальное число зараженных. Дети с симптомами коронавируса сдают тесты, поэтому случаи вовремя подтверждаются и, соответственно, учитываются в статистике заболевших.

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА

Детям до 18 лет прививаться нельзя. Поэтому нужно напомнить ребенку о мерах профилактики.

— Они остаются прежними — это ношение масок, частое мытье рук и обработка их антисептиком. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, — говорит врач.

Как обезопасить ребенка, рассказали и в региональном Роспотребнадзоре. В ведомстве дали родителям несколько рекомендаций.

- Социальная дистанция должна составлять не менее двух метров. Если ребенок не может ее соблюдать, гуляйте там, где нет тесного общения;

- Объясните детям, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос, тереть глаза — все это дополнительные факторы распространения инфекции;

- С самого раннего возраста приучайте детей к соблюдению правил гигиены. Объясните детям, что грязные руки могут стать источником инфекции или болезни;

- Дети контактируют с миром не только руками, но и другими частями тела. Продезинфицируйте их после катания на горке или занятий на тренажере. После прогулки лучше не только помыть руки, но и принять душ.

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