Новости Ростова-на-Дону на 24 апреля 2021: резкий рост зараженных ковидом отмечен среди детей

В Ростовской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новости Ростова-на-Дону на 24 июня 2021 — подборка «КП». Рассказываем о главных событиях, которые случились в городе и области.

В Ростовской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом. По словам замруководителя Роспотребнадзора Анатолия Конченко, на минувшей неделе число зараженных среди детей от года до 6 лет выросла на 76%, 7 — 14 лет — на 31%, 15 — 17 лет — на 8%. Число заболевших среди людей трудоспособного возраста выросло на 20%.

В Азовском районе пятилетний мальчик погиб от удара током. Как сообщили в региональном управлении СКР, малыш дотронулся до старого холодильника и получил сильный разряд электричества. Ребенок умер, не приходя в сознание.

Отменен рейс Ростов — Баку, который должен был состояться утром 24 июня. Причиной перевозчик назвал «нестабильную эпидобстановку». Пассажирам пообещали возместить стоимость билетов.

В Ростове во время отдыха на необорудованном пляже погиб ребенок. Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС по городу. Возраст и пол ребенка, а также причины трагедии пока не уточняются.

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