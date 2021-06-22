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Общество22 июня 2021 13:30

Наибольший прирост заболеваемости covid-19 идет за счет молодежи в Ростовской области

Также чаще стали заболевать жители региона до 50 лет
Кристина Круговых
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Чаще стали заболевать жители региона до 50 лет.

Чаще стали заболевать жители региона до 50 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Прирост отмечается за счет трудоспособного населения возрастом до 50 лет и молодежи. Об этом сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по области Анатолий Конченко на заседании оперштаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

- Процент заболеваемости коронавирусной инфекции на 2,6% ниже общероссийских показателей, но он растет, - доложил замруководителя. - Индекс распространения заболевания — 1.

При этом изменилась возрастная структура среди заболевших, - объяснил зам главного санитарного врача Ростовской области. Старшее поколение — группы 50-64 года и 65+ болеют на прежнем уровне, но все больше выявляется больных среди людей трудоспособного возраста (свыше 40%), которые активно посещают общественные места, ездят на городском транспорте.