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Общество22 июня 2021 13:25

Случай заболевания коронавирусом в детском лагере зафиксирован в Ростовской области

Тестирование показало наличие инфекции у воспитателя
Кристина Круговых
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В Ростовской области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом в детском лагере

В Ростовской области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом в детском лагере

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из детских лагерей в Ростовской области зафиксирован случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заболел воспитатель. Об этом рассказал замруководителя управления Роспотребнадзора по области Анатолий Конченко на заседании оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

- Все мероприятия по санитарной обработке в лагере проведены, и сейчас учреждение вернулось к нормальной работе, - рассказал зам руководителя регионального Роспотребнадзора.

Губернатор Дона Василий Голубев призвал взять на отдельный контроль отправку детей на отдых в лагеря в другие региона страны: запрашивать информацию по вакцинации сотрудников принимающей стороны.