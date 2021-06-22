Случай заболевания коронавирусом в детском лагере зафиксирован в Ростовской области

В Ростовской области зафиксирован один случай заболевания коронавирусом в детском лагере Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из детских лагерей в Ростовской области зафиксирован случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заболел воспитатель. Об этом рассказал замруководителя управления Роспотребнадзора по области Анатолий Конченко на заседании оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

- Все мероприятия по санитарной обработке в лагере проведены, и сейчас учреждение вернулось к нормальной работе, - рассказал зам руководителя регионального Роспотребнадзора.

Губернатор Дона Василий Голубев призвал взять на отдельный контроль отправку детей на отдых в лагеря в другие региона страны: запрашивать информацию по вакцинации сотрудников принимающей стороны.