Новости Ростова-на-Дону на 22 июня 2021: главврач РОКБ призвал ужесточить меры по вакцинации

Медик считает, что вакцинироваться должен каждый. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости Ростова-на-Дону на 22 июня 2021 — подборка главных событий от «КП». Рассказываем, что случилось за сутки в городе и области.

В доме с ангелами на улице Московской, 72 сделают музей истории Ростова-на-Дону. Как рассказала замглавы по социальным вопросам Елена Кожухова, средства на реконструкцию здания выделят в августе. Подготовить проектно-сметную документацию планируется в течение года.

Главный врач Ростовской областной больницы Вячеслав Коробка призвал власти ужесточить меры по вакцинации от коронавируса. В эфире телеканала «Дон-ТР» он заявил, что «нужно перестать заниматься либерализмом, который убивает людей». По его мнению, привиться должен каждый — это, по его мнению, поможет выработать коллективный иммунитет.

Жители Таганрога выбрали цвет трамваев, скорые скоро запустят. На голосование вынесли пять вариантов оформления. Более половины голосовавших захотели, чтобы транспорт был красно-белым.

Пять территорий Ростовской области попали в «красную зону» по заболеваемости коронавирусом. Ситуация характеризуется как напряженная в Донецке, Веселовском, Заветинском, Кагалинцком и Красносулинском районах. В «желтой зоне» остаются 37 городов и районов, в «зеленой» — 13.

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