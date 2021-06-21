Жители Таганрога выбрали дизайн новых городских трамваев

60 новых машин должны закупить в рамках масштабной модернизации трамвайной сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Таганрога выбрали цвет новых трамваев, которые в будущем выпустят на линии. Голосовали за пять вариантов. Один из них понравился людям больше всего. Итоги прокомментировал глава местной администрации Андрей Лисицкий.

- С 5 по 20 июня мы выбирали цвет городского трамвая. Всего 28 667 человек приняли участие. Более 51% отдали свои голоса за красно-белый дизайн, - рассказал сити-менеджер.

60 новых машин должны закупить в рамках масштабной модернизации трамвайной сети. Также планируют построить 45 км путей и 80 остановок. Должны восстановить тяговые подстанции, трамвайное депо и диспетчерский пункт.