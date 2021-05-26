11,8 млрд рублей инвестируют в модернизацию трамвайного хозяйства Таганрога

Всего модернизируют 45 км путей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Таганрога подписали с инвестором концессионное соглашение по созданию и капитальному обновлению городской трамвайной сети. На все работы планируют потратить 11,8 млрд рублей.

Так, в рамках проекта должны привести в порядок старую и обновить новую трамвайную сети. Всего модернизируют 45 км путей. Также собираются закупить несколько десятков единиц нового электротранспорта. Эти машины пустят по местным маршрутам. Кроме того, масштабное обновление затронет и трамвайное депо.

В мае этого года министр финансов Ростовской области Лилия Федотова сообщила, что «на модернизацию и эксплуатацию трамвайной сети и подвижного состава в Таганроге запланировано более 1,7 млрд рублей». Указанные деньги заложили в бюджете на 2022 год.

Также накануне с ходом работ по обновлению приморского города ознакомился губернатор Василий Голубев. Глава региона призвал местные власти оперативно информировать таганрожцев о любых изменениях в графике движения транспорта из-за ремонтных работ.