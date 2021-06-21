Город и четыре района Ростовской области попали в «красную зону» по COVID-19

Напряженной ситуация с распространением инфекции остается в пяти территориях Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области в «красной зоне» по коронавирусу остаются пять территорий. Напряженная ситуация с распространением инфекции сейчас в Донецке, Веселовском, Заветинском, Кагалинцком и Красносулинском районах. Такие данные, по состоянию на 21 июня, опубликовали областные власти.

В «желтой зоне» с удовлетворительным результатом сейчас находятся 37 районов и городов, в том числе Ростов-на-Дону.

В «зеленой зоне» - 13 территорий. Это Азовский, Аксайский, Зимновниковский, Милютинский, Морозовский, Неклиновский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Сальский, Семикаракорский, Усть-Донецский, Целинский и Цимлянский районы.

Разграничение территорий по уровню эпидблагополучия ввели зимой. До публикации результата обращают внимание на количество заболевших, уровень тестирования и ход вакцинации.

Кстати, ранее относительно прививочной кампании на Дону высказался главный врач Ростовской областной больницы. Вячеслав Коробка призвал власти «не заниматься либерализмом, убивающим людей»