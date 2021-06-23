В Ростове во время отдыха на диком пляже погиб ребенок

Жителей и гостей Ростова просят отдыхать только на благоустроенных пляжах Фото: управление по делам ГО и ЧС

В Ростове во время отдыха на необорудованном пляже погиб ребенок. Об этом сегодня, 23 июня, сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС. Возраст и другие данные ведомство не уточняет. Жителей и гостей донской столицы просят строго соблюдать правила безопасности.

- Купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах. Подвижные игры лучше проводить подальше от берегов, чтобы никто не упал в воду. При катании на лодках или катерах используйте спасательные жилеты. Не разрешайте детям самостоятельно заходить в воду, не оставляйте малышей без присмотра, даже на мелководье, - говорится в сообщении.

Вместе с этим случаем на водоемах Ростова погибли уже 6 человек. До этого по одному смертельному исходу зарегистрировали в Железнодорожном и Пролетарском районах, еще трое утонули в Первомайском районе.