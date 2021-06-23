В Азовском районе от удара током погиб 5-летний мальчик

Место происшествия уже осмотрели, назначены судебные экспертизы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Азовском районе сейчас выясняют обстоятельства гибели 5-летнего мальчика, которого ударило током. Об этом сегодня, 23 июня, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла вчера, 22 июня. Малыш отдыхал у своей прабабушки в селе Высочино. Как установили эксперты, он прикоснулся к старому холодильнику и получил сильный разряд электричества.

Родственники сразу же вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти мальчика. Он умер не приходя в сознание.

- Место происшествия уже осмотрели, очевидцев опросили, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в Следкоме.

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