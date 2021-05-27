Восьмилетний мальчик погиб от мощного удара током в Ростовской области

В Ростовской области ребенок погиб от удара током Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области началось расследование по делу о гибели восьмилетнего мальчика.

Следователи уже выяснили, что 26 мая ребенок находился в гостях у бабушки в селе Шептуховка. Там он прикоснулся к поломанному холодильнику, который оставался включенным в розетку. В результате этого он получил удар током. Родственники ребенка незамедлительно вызвали к месту происшествия скорую помощь.

Прибывшие медики госпитализировали мальчика, но несмотря на все усилия врачей, по пути он скончался. Чертковского района, прикоснулся к бытовому неисправному прибору – холодильнику, вследствие чего получил поражение электрическим током. Родственники мальчика незамедлительно вызвали скорую помощь. По пути следования в медицинское учреждение ребенок скончался.

- Следователями было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение необходимых судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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