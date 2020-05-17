2020-05-17T15:02:30+03:00
Происшествия

Оставленный без присмотра ребенок погиб в машине собственного отца в Ростовской области

Ребенка придавил стеклоподъемник
Виктория Никитина
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Пятилетний ребенок погиб в отцовской машинеПятилетний ребенок погиб в отцовской машинеФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области малолетний ребенок погиб в машине отца, пока тот ходил по делам.

Инцидент произошел в хуторе Тавричанка Егорлыкского района у одного из домов на улице Мира в минувший четверг, 14 мая. Родитель оставил малыша запертым в машине, но не закрыл окна, чтобы ребенку не было жарко. 5-летний мальчик скорее всего высунулся в окно и случайно нажал на кнопку стеклоподъемника.

В результате этого горло ребенка оказалось зажатым и он задохнулся. Правоохранители предварительно оценили произошедшее, как несчастный случай. Стражи порядка выяснили, что погибший воспитывался в полной семье, на учете в ПДН не состоял.

- В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает источник в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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