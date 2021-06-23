Перевозчик Платова отметил авиарейс в Баку из-за «нестабильной эпидобстановки»

Речь идет о рейсе, который должен был утром 23 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 23 июня, один из перевозчиков аэропорта Платов отменил рейс в Баку. Причиной послужила «нестабильная эпидобстановка», такое объяснение опубликовали на сайте авиакомпании.

- Рейсы А4259/260 отменили в соответствии с решением авиационных властей по причине нестабильной эпидемиологической обстановки, - говорится в сообщении.

Пассажирам пообещали возместить полную стоимость билетов. Речь идет о рейсе, который должен был вылететь утром. Судя по онлайн-табло, отправление планировали на 9.15 по московскому времени.

Полеты в Баку из южного хаба возобновили в конце мая 2021 года. В июне рейсы должны выполнять по понедельникам

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