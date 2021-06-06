Закрытые в пандемию рейсы в Белград возобновились в "Платове"

Из Ростова вновь полетят самолеты в Сербию Фото: "КП" Архив

В ростовском аэропорту стали возобновляться рейсы, запрещенные в период пандемии. Одним из таких стал самолет в Белград от компании "AirSerbia". В "Платове" после долгого отсутствия его встретили водной аркой из лафетных стволов пожарных машин. Об этом сообщили в пресс-службе донской авиагавани.

Самолеты в Сербию начали летать из Ростова еще в июне 2020 года, но перелеты были прерваны пандемией. Белград станет новым окном в Европу для ростовчан. Ведь именно оттуда можно стартовать в любую точку на карте.

Ростовчане смогут совершат перелеты в Сербию по пятницам и понедельникам круглый год.

В пятницу борт будет вылетать из Белграда в 13:40, а садиться в "Платове" в 17:40. Обратно рейс назначен на 20:15, а посадка в Сербии ожидается в 22:30.

По воскресеньям самолет вылетает из Белграда в 20:30, а в Ростов лайнер прибывает в 00:30 понедельника. Вылет обратно будет осуществляться в 2:45, приземление – в 5:00.

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До 30 числа полеты планируют выполнять по четвергам, после этого - по понедельникам.