В Ростовской области возобновили авиарейсы из Платова в Баку

Ранее стало известно о дополнительных рейсах в Санкт-Петербург Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Дону возобновили авиарейсы из аэропорта Платов в Баку. Первый самолет по этому маршруту должен был вылететь уже сегодня, 27 мая. До 30 числа полеты планируют выполнять по четвергам, после этого - по понедельникам, сообщили в пресс-службе донской аэрогавани.

Так, по четвергам отправление из Платова будет происходить в 13.15, прибытие в Азербайджан в 16.10. В обратном направлении вылет планируют на 17.15, приземление на донской земле в 18.20.

По понедельникам ростовских пассажиров будут ждать на взлетной площадке в 12 часов, в Баку их будут встречать в 15 часов. Обратно самолет должен отправляться в 16.30, прибытие в Платов в 17.35.

Ранее стало известно о дополнительных рейсах в Санкт-Петербург. Их запустят из аэропорта Ростовской области с 7 июня