С 7 июня откроют дополнительные авиарейсы из Платова в Санкт-Петербург

Количество полетов по этому направлению перевозчик намерен до 11 раз в неделю Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 7 июня из Платова запустят дополнительные авиарейсы в Санкт-Петербург. Один из перевозчиков увеличит количество полетов по этому направлению до 11 раз в неделю, сообщили в пресс-службе донской аэрогавани.

Предполагается, что отправиться в город на Неве можно будет по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Так, из Санкт-Петербурга вылет планируют в 16.15, на донской земле самолет должен приземлиться в 18.45. Обратно борт будет отправляться в 19.45, прибытие в Северную столицу в 22.20.

Ранее из Платова разрешили выполнять международные рейсы. Для самолетов разных авиакомпаний официально открыли десятки направлений