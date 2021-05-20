Из аэропорта Платов разрешили выполнять международные рейсы

Можно будет улететь также в Энфиду, Монастир, Париж, Афины и Салоники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиаперевозчикам разрешили выполнять международные рейсы в Европу, в том числе планируются полеты из Платова. Соответствующий документ от 19 мая 2021 года уже опубликовали на сайте Росавиации.

Так, из донской аэрогавани для самолетов разных компаний открыли десятки направлений. Например, жители Дона с 1 июля по 30 октября смогут улететь в Милан. Рейсы планируют выполнять два раза в неделю. С такой же периодичностью будет в доступе и направление на Самарканд.

Официальное разрешение авиаперевозчики получили также на другие маршруты, в том числе на перелеты в Барселону, Энфиду, Монастир, Париж, Афины и Салоники. И это далеко не полный список мест, куда получат возможность отправиться донские туристы.

Ранее стало известно, что известная сербская авиакомпания с 4 июня собирается открыть прямые рейсы из Белграда в Ростовскую область