Мутирующими видами коронавируса заболели 40 жителей Ростовской области

В Ростовской области выросло количество заболевших мутирующими штаммами коронавирусной инфекции. В связи возвращающихся из-за границы жителей региона будут дважды проверять на ковид. Об этом сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба 8 июня.

Инфицированных новой формой COVID-19 выявили в 19 муниципалитетах.

- Темпы прироста выявлений мутирующего штамма упали, - говорит Евгений Ковалев. - Вероятно, это произошло благодаря усилению режимных моментов, в том числе по лицам, прибывающим из-за границы. Мы выборочно проводим обследование лиц, прилетающих в аэропорт «Платов».

Главный санитарный врач региона сообщил, что среди прибывающих в аэропорт «Платов» пассажиров встречаются единичные случаи заболевания. Также Евгений Ковалев предупредил глав муниципалитетов — не терять контроль в ситуации с отпускниками, приехавшими из-за границы. При возвращении домой они должны дважды пройти обследование. Тех, кто проигнорирует требование, будут привлекать к ответственности.

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